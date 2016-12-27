Жителя Казахстана приговорили к трем годам колонии за посты о Путине Казах призывал жителей России "остановить фашизм на своей земле".

Путин Фото: EPA/UPG

В казахстанском городе Актобе предпринимателя Саната Досова приговорили к трем годам колонии общего режима за критику и резкие высказывания в Facebook в отношении президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "KazINFO Today".

Агентство отмечает, что Досов неоднократно публиковал критические высказывания в отношении российского президента и его политического курса. На своей странице он также призывал жителей России "остановить фашизм на своей земле".

По данным издания "Актобе Таймс", в июле 2016 года на действия Досова министру внутренних дел пожаловался мужчина, который регулярно вступал с ним в полемику.

Комитет Национальной безопасности Казахстана усмотрел в высказываниях Досова опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК. На суде Досов раскаялся и просил не лишать его свободы в связи с тем, что у него на иждивении шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.

Досов признал, что размещал часть критических записей в соцсети. Тем не менее, как утверждают его адвокаты, к некоторым постам он не имеет отношения. Сторона обвиняемого считает, что страницу могли взломать хакеры.

Напомним, ранее в декабре в РФ блогера приговорили к 2 годам колонии-поселения за пост про Сирию.