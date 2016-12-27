Берлинский террорист бежал из города поездом через Францию Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион.

Анис Амри

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине после атаки сумел бежать из города поездом через Францию.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион, сообщили 26 декабря немецкие и французские информагентства со ссылкой на представителей следствия. Он ехал один.

Аниса Амри застрелила полиция в итальянском городе Милан в ночь на 23 декабря.

Напомним, что ответственность за теракт в Берлине, произошедший 19 декабря, в результате которого погибли 12 человек, десятки были ранены, взяла на себя группировка "Исламское государство".