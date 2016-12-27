В Турции суд запретил СМИ освещать убийство российского посла Запрет на вещание будет действовать до завершения полицейского расследования.

Убийство посла РФ в Турции Фото: EPA/UPG

Суд Анкары выдал временный запрет на освещение в СМИ событий, связанных с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на судебные источники.

"Седьмой суд Анкары мира объявил запрет в СМИ (освещение событий относительно смерти Карлова, - ред.) в ответ на запрос следственного управления Главной прокуратуры города", - говорится в сообщении.

Суд постановил, что запрет на вещание будет действовать до завершения полицейского расследования.

Отмечается, что запрет касается кадров непосредственно момента убийства Карлова и первых минут после него, а также новостей, связанных с подозреваемым в причастности к инциденту.

Напомним, Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Галерее современного искусства в Анкаре 22-летним Мевлютом Алтинташем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийцу российского посла сторонником Гюлена.