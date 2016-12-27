Президент Молдовы отправил в отставку министра обороны за "заигрывание с НАТО" Додон напомнил, что, согласно Конституции, Молдова - нейтральное государство.

Додон Фото: EPA/UPG

Известный своими пророссийскими взглядами президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке Анатола Шалару с должности министра обороны.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил лидера Либеральной партии Михая Гимпу за это обращение и посоветовал ему поступить аналогично и с другими министрами-либералами.

"Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что, согласно Конституции, Молдова - нейтральное государство. Он стоял за появлением американской военной техники на площади Великого национального собрания в День Победы, что может быть квалифицировано не иначе как провокация. Он открыто выступал и выступает за объединение РМ с Румынией, что также недопустимо. Кроме этого, он уволил солидное число профессионалов из системы обороны и госбезопасности, заменив их близкими к Либеральной партии людьми, поддерживающими унионистскую идеологию", - написал Додон.

По его словам, все эти вещи несовместимы с полномочиями министра обороны независимой и суверенной страны, в Конституции которой говорится о нейтралитете. Додон добавил, что ранее Шалару также обвиняли в нанесении ущерба имуществу Минобороны на десятки миллионов леев, национальному общественному бюджету, путем продажи боеприпасов, сомнительных сделок с оружием и материальными благами, находящимися на балансе оборонного ведомства.

Ранее Либеральная партия отказала в политической поддержке Шалару. Сам Шалару тогда предположил, что за этим может последовать его отставка с поста министра обороны. По его словам, это связано с тем, что он выступал за смену руководства Либеральной партии. 17 декабря Шалару сообщил, что сложил с себя полномочия зампреда ЛП. В тот же день Шалару отстранили от всех руководящих постов решением руководства партии - от должности зампреда и члена совета и постоянного бюро ЛП.

19 декабря премьер Павел Филип передал президенту Николае Тимофти запрос об отставке Шалару. Однако Тимофти направил ответное письмо Филипу с просьбой уточнить причины отставки Шалару.

Ранее в эфире телеканала NTV Moldova, Додон заявил, что Шалару будет отправлен в отставку до Нового года. Социалисты давно критикуют Шалару, который был назначен на должность по квоте Либеральной партии. Парламентская фракция социалистов ранее инициировала вотум недоверия министру обороны. Они обвиняли Шалару в продаже молдавской военной техники за рубеж и нанесении ущерба государственному бюджету. Однако парламентское большинство, в которое входят либералы, отклонило вотум недоверия.

Напомним, накануне с резиденции президента Молдовы сняли флаг Европы. На его месте появился древний флаг Молдавского княжества.