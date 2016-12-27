Причиной крушения самолета с футболистами из Бразилии назван человеческий фактор Предварительные выводы колумбийской комиссии совпадают с позицией боливийской власти, высказанной неделей ранее.

Авиакатастрофа в Колумбии Фото: EPA/UPG

Причинами крушения самолета с футболистами клуба "Шапекоэнсе" в Колумбии стали ошибки пилота, авиалинии и боливийской авиационной власти.

К таким выводам пришла колумбийская комиссия, расследовавшая причины крушения, передает агентство Рейтер.

"Техническая неисправность не сыграла роли в инциденте, все было связано с человеческой ошибкой, на которую наложился управленческий фактор в администрации авиакомпании и организация плана полета боливийской стороной", - сказал Секретарь по авиационной безопасности Колумбии полковник Фредди Бонила.

По его словам, самолет упал на землю из-за того, что пилот не дозаправился по пути и не сообщил о проблемах с двигателем, вызванных нехваткой горючего, пока не стало слишком поздно.

Он добавил, что авиационные власти Боливии и авиакомпания LaMia "согласились дать право на вылет, основываясь на данных плана полета, которые были неприемлемыми".

Комиссия по расследованию катастрофы установила также, что самолет был еще и перегружен на 400 кг и не имел сертификата для использования на высоте, где проходил полет.

Отметим, что предварительные выводы колумбийской комиссии совпадают с позицией боливийской власти, высказанной неделей ранее.

Как сообщалось, самолет LaMia разбился, не долетев до аэропорта колумбийского Медельина, в ночь на 29 ноября. На этом самолете бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" летел в Колумбию на первый в своей истории финал Южноамериканского кубка. На борту находилось 77 человек, из которых семеро выжили, но один впоследствии скончался в больнице.