Трамп выразил недовольство работой ООН Организации напомнила будущему президенту клуб для хорошего времяпрепровождения.

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Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН.

Об этом Трамп написал в ночь на вторник, 27 декабря, в твиттере.

"ООН обладает столь громадным потенциалом, но прямо сейчас это лишь клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время", - посетовал он.

23 декабря Трамп уже высказывался относительно ООН - тогда он заявил, что после 20 января (день инаугурации нового президента США) в организации "все изменится". Такое заявление стало реакцией на принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к Израилю "прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории". США, которые ранее всегда блокировали подобные резолюции, на сей раз воздержались.

В Иерусалиме назвали этот документ "позорным" и объявили о намерении пересмотреть свою работу с ООН, в частности, финансирование организаций, которые действуют под ее эгидой, и присутствие их представителей в Израиле.