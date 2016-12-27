Трамп выразил недовольство работой ООН
Организации напомнила будущему президенту клуб для хорошего времяпрепровождения.
Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН.
Об этом Трамп написал в ночь на вторник, 27 декабря, в твиттере.
"ООН обладает столь громадным потенциалом, но прямо сейчас это лишь клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время", - посетовал он.
23 декабря Трамп уже высказывался относительно ООН - тогда он заявил, что после 20 января (день инаугурации нового президента США) в организации "все изменится". Такое заявление стало реакцией на принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к Израилю "прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории". США, которые ранее всегда блокировали подобные резолюции, на сей раз воздержались.
В Иерусалиме назвали этот документ "позорным" и объявили о намерении пересмотреть свою работу с ООН, в частности, финансирование организаций, которые действуют под ее эгидой, и присутствие их представителей в Израиле.