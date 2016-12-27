Запуск российской ракеты с американским спутником перенесли из-за мусора На предприятии-изготовителе "Протона" сообщения о причине переноса назвали "домыслами".

Фото: kosmos-x.net.ru

В России запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, предварительно пуск перенесен на вторую декаду января 2017 года. Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор.

"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - сказал собеседник агентства.

Ранее Центр имени Хруничева (производитель ракеты "Протон-М") сообщил, что пуск ракеты с космодрома Байконур перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока. Однако новую дату пуска предприятие не уточнило.

В пресс-службе предприятия-изготовителя "Протона" сообщения в СМИ о дате и причине переноса запуска ракеты назвали "домыслами", передает РИА Новости.

Геостационарный спутник связи EchoStar-21 для обеспечения услуг на территории Европы планировали запустить в первом квартале 2016 года с Байконура. После ряда переносов датой пуска было назначено 28 декабря 2016 года. Центр имени Хруничева 23 декабря сообщил об очередном переносе, не уточняя даты.

Напомним, в мае 2015 в России упала ракета "Протон" с мексиканским спутником.