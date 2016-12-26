С резиденции президента Молдовы сняли флаг Европы На его месте появился древний флаг Молдавского княжества.

Фото: EPA/UPG

В понедельник, 26 декабря, с флагштока на здании резиденции президента Молдовы Игоря Додона исчез флаг Европы, однако спустя некоторое время представители Либеральной партии повесили европейский флаг обратно.

Тем не менее, он был снова снят с флагштока возле здания резиденции, а на его месте в этот же день появился древний флаг Молдавского княжества, сообщает Укринформ.

"С сегодняшнего дня на здании резиденции президента будет вывешен лишь флаг Республики Молдова, а в одной из телевизионных передач глава государства сделает дополнительные заявления по этому поводу", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента, советник по политическим вопросам Ион Чебан.

В комментариях к записи Иона Чебану один из депутатов парламента от Партии социалистов, Владимир Односталко, предложил установить на здании резиденции президента флаг молдавского господаря Штефана Великого.

Напомним, 23 декабря в Молдове вступил в должность избранный президент экс-лидер Партии социалистов Игорь Додон.