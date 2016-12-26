30 футболистов и болельщиков утонули в Уганде Спастись удалось только 15 людям.

На озере Альберт в Уганде перевернулось судно с местными футболистами и их болельщиками, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает BBC.

На борту находилось около 45 человек. В полиции сообщают, что судно накренилось, поскольку слишком много пассажиров переместилось на одну сторону.

Спастись удалось только 15 людям.

По сообщению полиции, судно было переполнено. Большинство пассажиров в нем были в нетрезвом состоянии. Они направлялись на матч по случаю Рождества.

Как сообщалось, в ноябре в Колумбии разбился самолет с футбольной командой из Бразилии.