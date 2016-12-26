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30 футболистов и болельщиков утонули в Уганде
Спастись удалось только 15 людям.
На озере Альберт в Уганде перевернулось судно с местными футболистами и их болельщиками, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.
Об этом сообщает BBC.
На борту находилось около 45 человек. В полиции сообщают, что судно накренилось, поскольку слишком много пассажиров переместилось на одну сторону.
Спастись удалось только 15 людям.
По сообщению полиции, судно было переполнено. Большинство пассажиров в нем были в нетрезвом состоянии. Они направлялись на матч по случаю Рождества.
Как сообщалось, в ноябре в Колумбии разбился самолет с футбольной командой из Бразилии.