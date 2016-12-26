Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро На эти деньги будет оплачиваться работа сирийских врачей, санитаров и психологов.

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ФРГ призвала мировое сообщество оказать масштабную гуманитарную помощь Алеппо, пострадавшему от массированных бомбардировок. Сама Германия выделяет этому сирийскому городу 15 млн евро, сообщает DW.

На эти деньги на протяжении 30 месяцев будет оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации, сообщает газета Bild в материале, который будет опубликован 27 декабря. Выдержки из этого материала в понедельник, 26 декабря, приводит агентство epd.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии.

"Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - предупредил Герд Мюллер.

Ранее сообщалось, что Германия увеличит число высылаемых мигрантов в 2017 году.