В Турции за неделю задержали более 1000 предполагаемых сторонников Гюлена Турецкие силовики провели за неделю 220 антитеррористических операций.

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За прошедшую неделю власти Турции задержали 1096 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Из них 426 человек арестованы, передает Hurriyet Daily News со ссылкой на МВД Турции.

В заявлении министерства также говорится, что в ходе операций против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана задержаны 508 человек, из них 78 заключены под стражу. По подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) задержаны 78 человек, из них 12 арестованы.

Отмечается также, что силы безопасности страны провели за неделю 220 антитеррористических операций, в ходе которых были уничтожены четверо боевиков.

15 июля этого года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, более 2,1 тыс. получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, более 81 тыс. человек были отстранены от работы или уволены. 32 тыс. фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

Власти обвинили в организации путча проживающего в США Гюлена и потребовали, чтобы Вашингтон выдал проповедника. Сам оппозиционер отрицает свою причастность к попытке переворота.