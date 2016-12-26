Турция попросила у международной коалиции поддержки с воздуха в Сирии В Анкаре заявили о ликвидации 226 исламистов в боях под сирийским городом Эль-Баб.

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Турция попросила возглавляемую США международную коалицию помочь ее войскам с воздуха в районе сирийского города Эль-Баб.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Международная коалиция обязана исполнить свой долг, предоставив нам воздушную поддержку в битве за Эль-Баб. Непредоставление этой поддержки, так необходимой нам, совершенно недопустимо", - объявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Калин также назвал число боевиков террористической группировки "Исламского государства" (ИГИЛ), ликвидированных за время последних боев под Эль-Бабом. По его словам, турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.

Тяжелые бои за Эль-Баб продолжаются уже несколько недель. Турецкие войска и их союзники из ССА пытаются окружить населенный пункт. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: в частности, турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГИЛ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков "Леопард".

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции "Щит Евфрата", которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГИЛ и бойцов курдского ополчения и создание в этих районах зон безопасности.

Как сообщалось ранее, 30 гражданских погибли в Сирии при атаке ИГИЛ на Эль-Баб.