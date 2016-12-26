В Мексике проснулся "Огненный вулкан"
Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.
На западе Мексики проснулся вулкан Колима, также известный как "Огненный Вулкан".
Об этом сообщает Volcano Discovery со ссылкой на консультативный центр по вулканическому пеплу в Вашингтоне.
Вулкан еще активный. Первые извержения вулкана произошли в пятницу вечером и в субботу утром.
Santa's journey to Mexico just got a little smoky. The Colima Volcano in western Mexico has erupted twice in the past two days. pic.twitter.com/XhymnKY4n3— RTE News (@rtenews) December 24, 2016
Вулкан расположен в западной части Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных в стране.
Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.
Напомним, в мае в Италии прошло извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана.