​В Турции задержали замглавы прокурдской партии Турецкая оппозиция считает действия правоохранительных органов незаконными.

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Турецкая полиция задержала в Анкаре заместителя председателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Айсель Туглук.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Задержание проводили сотрудники контртеррористического подразделения турецкой полиции в рамках расследования, проводимого прокуратурой провинции Диярбакыр.

После медицинского осмотра политика отвезли в участок. Впоследствии Туглук будет доставлена в Диярбакыр.

23 декабря полиция также задерживала вице-спикера парламента от ПДН Первина Булдана. Однако вскоре после дачи показаний ее отпустили.

Представители партии назвали действия правоохранительных органов незаконными.

4 ноября по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, которых власти Турции обвинили в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). 12 из них были впоследствии арестованы.

Уголовное преследование турецких депутатов стало возможным после того, как 7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии неприкосновенности с парламентариев.

Эксперты считают, что основной целью Эрдогана является удаление из парламента депутатов от двух оппозиционных партий - прокурдской ПДН и Народно-республиканской. Президент прямо обвинял ПДН, обладающую в парламенте третьей по величине фракцией, в поддержке боевиков и связях с РПК.