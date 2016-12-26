Первая летчица ВВС Афганистана попросила убежища в США Афганская летчица, получившая американскую награду за отвагу, опасается за свою безопасность.

Нилуфар Рахмани Фото: Wikipedia

Первая летчица, поступившая на службу в ВВС Афганистана, отказалась возвращаться на родину после курса переподготовки и попросила убежища в США.

Об этом пишет The Guardian.

25-летняя капитан Нилуфар Рахмани (Niloofar Rahmani) объяснила, что ситуация в Афганистане ухудшается, поэтому находиться в стране небезопасно.

"Я очень хочу летать во имя любви к своей родине - это то, чего я всегда хотела. Я прошла через все трудности и страдания, потому что мечтала о небе. Но я опасаюсь за свою жизнь", - заявила она.

В случае, если просьба Рахмани об убежище будет удовлетворена, она намерена либо поступить на службу в ВВС США, либо устроиться пилотом в коммерческую компанию.

Решение Рахмани вызвало негодование в Афганистане. Пресс-секретарь Минобороны Афганистана Мухаммед Радманиш заявил, что надеется, что летчица получит отказ в убежище. "Когда офицер жалуется на проблемы с безопасностью и заявляет, что боится, что же делать обычным людям? - спросил он. - Она нашла для себя хорошее оправдание, но у нас в стране живут сотни образованных женщин, феминисток и правозащитниц, которые работают и чувствуют себя в безопасности".

Нилуфар Рахмани в 2013 году завершила курс обучения в Техасе. В течение всего периода обучения и впоследствии на ее имя не раз поступали письма с угрозами. В 2015 году Госдепартамент США вручил ей ведомственную награду за отвагу.

В Афганистане идет гражданская война. Исламистское движение "Талибан", разгромленное американцами и их союзниками-моджахедами в 2001 году, вновь набрало силу и ведет крупномасштабное наступление по всей стране.

Исламистское движение "Талибан" оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.