В Минобороны РФ опровергли сообщения о спасжилетах на пассажирах Ту-154 Российские силовики назвали слухи о спассижелетах "постыдными инсинуациями".

Спасательные работы в месте крушения Ту-154 Фото: EPA/UPG

Минобороны России опровергло сообщения о том, что на пассажирах авиалайнера Ту-154 были надеты спасательные жилеты.

Об этом сообщает "Интерфакс". Ранее о том, что на некоторых телах обнаружили спасжилеты, сообщил собеседник РИА Новости.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", - говорится в сообщении оборонного ведомства, которое поступило "Интерфаксу".

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что нескольких пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, обнаружили в спасательных жилетах.

По словам источника агентства, люди готовились к эвакуации. Он добавил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

Ранее Минобороны РФ сообщало об 11 найденных телах пассажиров. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 92 человека. Спустя несколько часов после начала поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 представители МЧС сообщили, что "выживших не наблюдается".