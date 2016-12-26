​Нескольких погибших пассажиров российского Ту-154 найдены в спасательных жилетах По неподтвержденным данным, пассажиры самолета "готовились к эвакуации"

Спасатели на месте крушения Ту-154 Фото: EPA/UPG

Нескольких пассажиров российского Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, были обнаружены в спасательных жилетах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, "люди готовились к эвакуации". При этом источник не уточнил, о каких именно пассажирах идет речь - о найденных на поверхности воды или о тех, которых спасатели обнаружили в фюзеляже, ранее найденном на глубине 25 метров. По словам источника, жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

При этом в МЧС уточнили, что ранее обнаружили не фюзеляж самолета, а "крупные обломки".

Минобороны РФ ранее сообщало об 11 найденных пассажирах. 10 тел были направлены в Москву. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 92 человека. Накануне спустя несколько часов после начала поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 представители МЧС сообщили, что "выживших не наблюдается".

Основными рабочими версиями крушения военно-транспортного самолета Минобороны РФ ФСБ назвала попадание постороннего предмета в двигатели, что привело к их отказу, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. При этом накануне в Минобороны РФ сообщили, что самолет был исправен, а управлял им опытный пилот.