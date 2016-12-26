ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154 Признаков, указывающих на теракт на борту или возможность диверсии, "к настоящему времени не получено".

Катастрофа Ту-154 Фото: EPA/UPG

Основными рабочими версиями крушения российского военно-транспортного самолета Ту-154 являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета.

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает "Интерфакс".

Признаков, указывающих на теракт на борту или возможность диверсии, "к настоящему времени не получено", подчеркнули в ФСБ. Также в ведомстве добавили, что установили очевидцев падения лайнера и обнаружили запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета. С ней в настоящее время работают следователи.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Расследование дела передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

В результате авиакатастрофы над Черным морем погибли 92 человека. Источники "Интерфакса" и ТАСС сообщили, что поисково-спасательная группа МЧС обнаружила на глубине 25 метров в полутора километрах от берега объект, схожий по очертанием с фюзеляжем самолета.

Ранее Минтранс РФ назвал основными версиями крушения "техническое состояние либо ошибку пилотирования". Теракт в число приоритетных версий не входит, подчеркнул министр транспорта РФ Максим Соколов.