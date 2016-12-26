В спорных водах Южно-Китайского моря засекли китайский авианосец Корабли прошли неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.

Китайский авианосец "Ляонин" Фото: EPA/UPG

Китайский авианосец в сопровождении пяти кораблей поддержки сегодня прошел водами спорного района Южно-Китайского моря.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Минобороны Тайваня.

В тайваньском ведомстве заявили, в частности, что авианосец "Ляонин" и еще пять кораблей в первой половине дня в понедельник прошли неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, через которое проходят торговые пути, которые обслуживают грузовые перевозки стоимостью до $5 трлн в год. Также на эту территорию моря претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Напомним, что в июле суд в Гааге отклонил территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море.