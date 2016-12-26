В Турции построят 175 новых тюрем в 2017 году По состоянию на октябрь 2016 года в 372 турецких тюрьмах находилось 194 тыс. заключенных.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в 2017 году будет построено 175 новых тюрем и рассказал, что по состоянию на октябрь 2016 года в 372 турецких тюрьмах находилось 194 тыс. заключенных.

Об этом министр сообщил в письменном заявлении на запрос от Республиканской народной партии Турции, сообщает Turkish Minute.

По словам Боздага, турецкие тюрьмы могут вместить 189 тысяч человек. При этом, по состоянию на октябрь 2016 года, в 372 тюрьмах находились 194973 человека.

"Турция решила выпустить 38 тысяч осужденных в августе для того, чтобы освободить место для предполагаемых заговорщиков против правительства после июльской попытки переворота", - сообщает издание.

Напомним, в Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года более 120 тыс. человек были уволены из государственных органов, более 80 тыс. задержаны и более 40 тыс. - арестованы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал организатором переворота мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам проповедник, который сейчас находится в США, эти обвинения отвергает. В сентябре Турция направила США запрос об аресте Гюлена.