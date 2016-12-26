Спецтема Россия Число погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 76 человек Суд в Иркутске арестовал 4 фигурантов уголовного дела о массовой гибели людей после отравления "Боярышником".

Фото: vesti.ru

76 человек погибли от отравления суррогатным концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяну Лебедеву.

"К настоящему времени скончались 76 человек. За выходные дни в больницы было доставлено два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - рассказала она.

В больницах находятся 18 человек. 20 человек выписаны, девять от лечения отказались, отметила Лебедева.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн "Боярышник". Позднее выяснилось, что в жидкости вместо этилового спирта находился смертоносный метиловый.

По данным "Интерфакса", суд в Иркутске арестовал четырех фигурантов уголовного дела о массовой гибели людей после отравления "Боярышником". Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, решение еще по одному подозреваемому отложили на 72 часа.

Ранее суд арестовал фигуранта дела, которого подозревают в поставке "Боярышника" в розничную торговлю, а 10 владельцев киосков и продавцов были помещены под домашний арест. С одного подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Всего были задержаны 19 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Задержаны 19 человек. Еще одно уголовное дело - по статье о халатности - было возбуждено против замглавы иркутского Роспотребнадзора. Следственный комитет также сообщал, что в одном из районов Иркутска обнаружили склад метилового спирта, "использовавшегося при изготовлении отравленной продукции".

В Иркутской области введен режим ЧС и запрещена продажа любых спиртосодержащих непищевых продуктов.

Как сообщалось ранее, в России запретили продажу жидкостей крепостью свыше 25 градусов.