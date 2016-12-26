Китай заявил протест США из-за военного сотрудничества с Тайванем "Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая".

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Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом в связи с предусмотренным бюджетом США военным сотрудничеством с Тайванем.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне", - говорится в сообщении.

Чуньин также отметил, что тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая и является исключительно внутрикитайской проблемой.

"Хотя положение о Тайване в оборонном бюджете США не имеет юридически обязательной силы, оно по-прежнему серьезно нарушает три совместных коммюнике и является вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, ранее МИД Китая выразил протест американской стороне в связи с телефонным разговором Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.