​МИД Украины: текст резолюции Совбеза по Израилю сбалансированный, нормы международного права надо соблюдать Украина на своем опыте знает трагические последствия нарушения международного права.

Заседание Совбеза ООН Фото: Владимир Ельченко

МИД Украины считает текст резолюции сбалансированным и выступает за соблюдение норм международного права, опираясь на собственный опыт трагических последствий его нарушения.

Об этом говорится в комментарии МИД относительно позиции делегации Украины во время рассмотрения 23 декабря резолюции Совбеза ООН №2334 о положении на Ближнем Востоке.

«Текст резолюции является сбалансированным - он призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что Украина на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. «Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров», - сообщили в МИД.

Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

«Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны. Наше государство последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовало, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение», - говорится в заявлении.

Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

«Убеждены, что только внешняя политика, основанная на необходимости защиты национальных интересов, а также на уважении международного права и универсальных ценностей и принципов - является убедительной и понятной для всех», - говорится в сообщении.

Дипломаты также надеются, что активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружественным украинско-израильским отношениям, основанных на взаимном уважении и общности интересов.