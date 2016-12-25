Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Чили Местных жителей предупредили об угрозе цунами.

Сильное землетрясение произошло в 225 километрах к юго-западу от стотысячного города Пуэрто-Монт на юге Чили.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), магнитуда подземного толчка, который произошел в 16:22 по киевскому времени, составила 7,6. Очаг землетрясения находился на глубине в 35 километров. Пока нет информации о жертвах или разрушениях.

Тем временем власти Чили объявили эвакуацию жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами, вызванного землетрясением. "В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — цитирует заявление спасателей BBC. Жителей района Лос-Лагос призвали оставаться в безопасных местах и избегать пляжей.

Напомним, в апреле 2016 года землетрясение в Эквадоре привело к гибели 660 человек, свыше 50 тысяч человек пострадали. Тогда магнитуда составила 7,8, но центр землетрясения находился неподалеку от столицы Кито, где он сильно ощущался.