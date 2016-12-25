КНДР обещает создать ракеты, способные долететь до США За последнее время в Северной Корее значительно увеличилось число ядерных боеголовок.

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В КНДР работают над баллистическими ракетами, которые смогут долетать до территории США к 2020 году.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи, передает РБК-Украина.

По словам экспертов, за последнее время в КДНР значительно увеличилось число ядерных боеголовок. "Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также в их уменьшении и диверсификации. КНДР, по-видимому, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертых и пятых ядерных испытаний", - говорится в отчете.

Также в документе отмечается, что в пятом тесте мощность заряда составляла от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, когда как в четвертом тесте - 7,9 килотонн.

Напомним, Северная Корея разрабатывает новые беспилотники для разведки. Также напомним, что КНДР потребовала от Америки признать ее государством, обладающим ядерным оружием.