В аннексированном Крыму "министр экономики" подал в отставку В пресс-службе "главы Крыма" Сергея Аксенова информацию подтвердили.

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Министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов решил подать в отставку с должности, которую он занимал последние полтора года.

"Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова.

Указа Аксенова об освобождении министра на официальном сайте Совмина Крыма пока нет.

Демидов возглавил Минэкономразвития Крыма в июне 2015 года. Ранее он работал главой администрации Армянска.