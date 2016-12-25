Депутат кнессета: прокремлевская политика Нетаниягу вредит Израилю Ципи Ливни выступила с резкой критикой отмены визита премьер-министра Гройсмана в Израиль.

Ципи Ливни

Бывшая глава дипломатического ведомства впервые ясно и четко указала на несбалансированную и откровенно прокремлевскую позицию нынешнего правительства и лично его лидера Нетаниягу, который сейчас выполняет также обязанности главы МИДа.

"Для чего нужно было отменять визит премьер-министра Украины в Израиль, чем это поможет нашей стране? У Нетаниягу тесные отношения с Россией. Нетаниягу обращался к президенту Путину с просьбой наложить вето на антиизраильскую резолюцию и получил от президента России отказ", - говорится в тексте пресс-релиза, который получила редакция «Курсора».

"Нетаниягу часто ездит в последнее время в Россию и много общался с президентом России по телефону. Совершенно справедливо, - Россия страна, с которой обязательно надо уметь строить крепкие отношения.

Но при этом каждый раз в международных организациях Россия голосует против Израиля. Так произошло и в этот раз. И что делает Нетаниягу? Отменяет запланированный на эту неделю визит премьер-министра Украины в Израиль.

Это означает, что за антиизраильское голосование в СБ ООН Нетаниягу планирует испортить отношения и с Россией? Со всеми странами, которые голосовали против Израиля? Или же он показывает силу лишь против тех, кто ему кажется слабым?

И чем это полезно для Израиля? Нетаниягу снова проявляет беспомощность. Он не контролирует ситуацию, не понимает эффективность и пользу для Израиля своих реакций", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, Совбез ООН 14 голосами "за" принял резолюцию, которая запрещает Израилю строить новые поселения на палестинских территориях. Изначально предполагалось, что проект резолюции будет провален, поскольку США наложат на него право вето. Однако представитель США отказался от этого шага. Представитель израильского кабинета министров Юваль Штайниц назвал решение Вашингтона "предательством". Украина также проголосовала "за" резолюцию. Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН.