Израиль требует от Украины объяснить поддержку антиизраильской резолюции в ООН Представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН.

Речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая , сообщает "Девятый канал".

Издание отмечает, что сегодня утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.

Встречи с послами других стран должны пройти сегодня.

Напомним, накануне Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". За резолюцию проголосовали Украина, Россия, Франция, Великобритания, Испания, Новая Зеландия, Япония, Малайзия, Сенегал, Уругвай, Венесуэла, Ангола и Египет. Единственным воздержавшимся членом Совбеза были США.

Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландиии, приостановил оказание помощи Сенегала, приостановил финансирование ряда программ ООН и отменил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.