​В России 26 декабря объявили днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154 В катастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Фото: www.tatar-inform.ru

В России понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Черном море.

Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин, передает "Интерфакс".

Путин заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - отметил президент.

"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", - также сказал глава государства.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные. А также исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.