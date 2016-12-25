Израиль пересмотрит отношения с ООН - Нетаньяху Премьер Израиля поручил МИДу осуществить переоценку контактов с ООН.

Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/UPG

Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН после принятия Советом безопасности резолюции о незаконности израильских поселений в Палестине.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Лига с ссылкой на The New York Times.

"Я поручил министерству иностранных дел в течение месяца осуществить переоценку всех наших контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле" - сказал премьер.

Он уже поручил приостановить финансирование пяти организаций при ООН, в том числе действующих под эгидой ООН, и присутствие их представителей в Израиле. О каких именно организациях идет речь, пока неизвестно.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.

Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который является также министром иностранных дел Израиля, принял решение отменить официальный визит украинского премьер-министра Владимир Гройсмана в страну, который был запланирован на следующей неделе.