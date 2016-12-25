Трамп намерен закрыть свой благотворительный фонд Миллиардер поручил своему адвокату предпринять необходимые для ликвидации фонда шаги.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation во избежание возникновения конфликта интересов.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявление миллиардера.

Трамп поручил своему адвокату предпринять необходимые для ликвидации фонда шаги, однако не уточнил, когда начнется ликвидация фонда, передает Deutsche Welle.

После заявления Трампа пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник написала в Twitter, что фонд невозможно закрыть, пока в отношении него ведется следствие.

"Фонд до сих пор под следствием и не может быть законно ликвидирован до окончания расследования", – отметила она.

Напомним, в 2015 году в фонде признали нарушение правила, согласно которому главы некоммерческих организаций не могут использовать средства своего благотворительного фонда для помощи себе, своим родным и своему бизнесу. При этом Трамп не рассказал, как именно он нарушил эту норму и сколько ему пришлось заплатить за это налоговой службе.

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалась деятельностью благотворительного фонда Трампа в сентябре. Тогда генпрокурор Джон Шнайдерман сообщал,что фонд республиканца, возможно, "участвует в какой-то некорректной деятельности" с точки зрения законов.

В то же время The Washington Post писало, что миллиардер потратил $258 тыс. из фонда на погашение штрафов. Издание также отмечало, что несмотря на то, что фонд носит имя миллиардера, сам Трамп внес в него последнее пожертвование в 2008 году.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп назначит директора по коммуникациям Национального республиканского комитета Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома.