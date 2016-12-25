В Боливии помиловали почти 2 тыс. заключенных Эво Моралес уже в четвертый раз прибегает к подобной мере.

Эво Моралес Фото: http://prima-news.ru

Президент Боливии Эво Моралес помиловал около 1,8 тыс. заключенных, в числе которых беременные женщины, инвалиды и те, кто ожидает суда под стражей. Об этом сообщает 112.ua с ссылкой на Yahoo News.

"Настоящий указ нацелен на то, чтобы амнистировать и помиловать полностью или частично тех людей, которые были лишены свободы", — заявил Моралес.

По словам Моралеса, в число помилованных вошли осужденные на срок менее пяти лет, заключенные в возрасте до 28 лет, матери-одиночки, смертельно больные и имеющие физические недостатки, а также те, кто содержится под стражей в ожидании судебного процесса.

По данным агентства, в Боливии в настоящий момент насчитывается более 15 тысяч заключенных, приговор был вынесен менее трети из них. Большинство содержатся в переполненных тюрьмах и исправительных учреждениях.

Подчеркивается, что президент Боливии уже в четвертый раз прибегает к подобной мере.

Напомним, ранее Президент Боливии Эво Моралес в ходе посещения Ватикана сообщил Папе Римскому Франциску, что вынужден был начать регулярно употреблять листья коки в связи с проблемами со здоровьем.