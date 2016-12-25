Медведев возглавит комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи Следственный комитет уже открыл уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Следственный комитет России уже открыл уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154. Дело открыли по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

"Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета проводится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России", – сказано в сообщении.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.