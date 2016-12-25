​На Филиппины надвигается мощный тайфун "Нок-Тен" Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.

Фото: EPA/UPG

На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина". Население предупредили о 2,5-метровых волнах на побережье. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества.

Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.

Метеорологи говорят, что тайфун "Нок-Тен" может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья.

Власти Манилы распорядились убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.

Напомним, в прошлом году Тайфун "Коппу" (так же известный как "Ландо") обрушился на крупнейший остров Филиппинского архипелага Лусон. Скорость ветра достигала 250 км в час. Из-за стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать 10 тысяч человек.