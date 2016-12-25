Германия увеличит число высылаемых мигрантов в 2017 году На упрощение процедуры добровольного выезда власти дополнительно выделяют 40 млн евро.

Томас де Мезьер Фото: EPA/UPG

В 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться, заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, в этом году показатель вырос во многом благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. На эти цели предусмотрено дополнительно выделить 40 млн евро, добавил министр, передает DW.

Кроме того, де Мезьер вновь повторил свое предложение ограничить доступ к социальным выплатам и ускорить депортацию тех мигрантов, личности которых сложно установить и которые не оказывают содействия в этом.

Де Мезьер также заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией, истекающий в феврале 2017 года, будет продлен "на многие месяцы". Ранее он называл эту границу "критическим участком нелегальной миграции в Германию".

Напомним, в Германию за последние годы прибыли около миллиона иммигрантов. В одном лишь 2015-м году 900 тыс. человек попытались получить статус беженца. В стране действуют программы, направленные на предоставление мигрантам убежища и помощь в адаптации на новом месте.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что части мигрантов придется покинуть Германию.