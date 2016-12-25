​Российский военный самолет Ту-154, летевший в Сирию, упал в Черное море На борту было 83 пассажира, в том числе артисты ансамбля песни и пляски, и 8 членов экипажа.

Фото: mil.ru

В воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ.

Как сообщает "Интерфакс", катастрофа произошла в 4:40 утра по киевскому времени вскоре после взлета с аэродрома города Адлер. По предварительным данным, при наборе высоты экипаж Ту-154 столкнулся с "критической технической неисправностью". На борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа, выживших, скорее всего, нет.

В нескольких километрах от берега были найдены обломки самолета и масляные пятна, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.

Среди журналистов была съемочная группа Первого канала в составе корреспондента Дмитрия Рункова, оператора Вадима Денисова и Александра Сойдова, звукооператора, а также журналисты телеканала "Звезда", чьи имена пока не известны.

По данным источника Рен ТВ, на борту также могла находиться Елизавета Глинка (известная как "доктор Лиза"), глава общественной организации "Справедливая помощь".

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения Ту-154.