У Гройсмана подтвердили отмену визита, премьер "отнесся с пониманием к ситуации", - источник в правительстве В дальнейшем намерен интенсифицировать переговоры с израильской стороной.

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Запланированный визит премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль действительно перенесен. Это связано с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Данный факт подтвердил LB.ua источник в Кабмине.

"Премьер с пониманием отнесся к этой ситуации, а в дальнейшем намерен интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более интенсивного развития двусторонних отношений", - утверждает собеседник в правительстве.

Как известно, из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали "за" резолюцию, только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето. Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования.

В СМИ распространяется немало критики в адрес позиции украинской дипломатии в этой ситуации.

Ранее Министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало список 15 самых влиятельных евреев мира, оставивших заметный след в уходящем 2016 году.Четвертым в этом престижном списке был указан премьер-министр Украины, 38-летний Владимир Гройсман.