Израиль отменил визит премьер-министра Украины в знак протеста Из-за поддержки антиизраильской резолюции в Совете Безопасности.

Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который является также министром иностранных дел Израиля, принял решение отменить официальный визит украинского премьер-министра Владимир Гройсмана в страну, который был запланирован на следующей неделе.

Об этом сообщает изадние Ynetnews.

Отмечается, что решение об отмене визита было сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно очень дружественное государство по отношению к Израилю, - проголосовала за антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совбез ООН 14 голосами "за" принял резолюцию, которая запрещает Израилю строить новые поселения на палестинских территориях. Изначально предполагалось, что проект резолюции будет провален, поскольку США наложат на него право вето. Однако представитель США отказался от этого шага. Представитель израильского кабинета министров Юваль Штайниц назвал решение Вашингтона "предательством".

Украина также проголосовала "за" резолюцию.

Также Израиль и-за голосования по резолюции в срочном порядке отзывает своих послов из Новой Зеландии и Сенегала, отменил встречу с руководством МИД Сенегала и остановил действие всех программ по оказанию помощи этой стране.

Ранее Министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало список 15 самых влиятельных евреев мира, оставивших заметный след в уходящем 2016 году. Четвертым в этом престижном списке был указан премьер-министр Украины, 38-летний Владимир Гройсман.