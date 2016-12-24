В США мужчина в маске Санта-Клауса ограбил банк Сначала он раздавал конфеты присутствующим.

Фото: скриншот video ABC News

В городе Мемфис (штат Теннесси, США) мужчина в маске Санта-Клауса совершил ограбление банка, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в одном из отделений банка City Employee Credit Union.

Соощается, что мужчина вошел в здание банка и стал раздавать конфеты всем присутствующим, после чего подошел к кассе и передал записку с требованием отдать ему деньги.

Грабителю удалось сбежать с полученными деньгами. Полиция ведет поиски преступника.

Напомним, год назад в США банк ограбили во время репортажа в прямом эфире.