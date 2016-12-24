Польша запросила у России записи из самолета Качиньского Накануне Путин во время большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на трагедии под Смоленском.

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Министерство обороны Польши обратилось к властям России с запросом о немедленной передаче Варшаве записей из кабины пилотов Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Министерство национальной обороны сегодня обратилось к властям Российской Федерации с требованием о немедленной передаче Польше записи разговоров в кабине пилотов Ту-154М. Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, власти России располагают текстом разговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен Польше", - цитирует агентство заявление польского военного ведомства.

23 декабря Путин во время большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на трагедии Ту-154. Он подчеркнул, что лично читал расшифровку разговоров пилотов разбившегося самолёта. Из нее следует, что один из пассажиров требовал посадить борт, несмотря на возражения пилота.

Накануне глава МИД Польши Ващиковски назвал условием улучшения отношений с РФ возвращение в Польшу обломков самолета Качиньского.

Напомним, 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в условиях сильного тумана и ограниченной видимости на аэродром Северный под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на борту которого были 96 человек. Среди них был президент Лех Качиньский, его жена, представители высшего командования. Они летели на траурные мероприятия, приуроченные к годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет об авиакатастрофе. В нем говорилось, что причиной крушения самолета стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Также отмечались и ошибки экипажа.

В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета, а министр Мацеревич назвал катастрофу терактом.

15 ноября этого года в Кракове прошла эксгумация тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии. Всего польские власти решили извлечь останки 83 жертв авиакатастрофы под Смоленском.