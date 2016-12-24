Выжившая после падения с высоты 10 км стюардесса скончалась в возрасте 66 лет Вулович оказалась единственной выжившей из 28 пассажиров и членов экипажа после того, как самолет взорвался в воздухе.

Фото: rajnikantvscidjokes.in

В Сербии умерла бывшая стюардесса Весна Вулович, выжившая после того, как ее самолет взорвался в воздухе на высоте 10 тысяч метров.

66-летнюю Вулович в ее собственной квартире в Белграде нашли друзья. Причину ее смерти еще не сообщили, передает Радио Свобода.

Весна Вулович - обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта по версии Книги рекордов Гиннесса. Самолет McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 367) взорвался на высоте 10 тыс. 160 м. Весна Вулович оказалась единственной выжившей из 28 пассажиров и членов экипажа после падения обломков на землю. На момент катастрофы стюардессе было 23 года.

У следствия были подозрения, что взрывное устройство было подложено в грузовой секции самолета во время запланированной остановки в Дании, но никаких арестов в связи с возможным терактом не произошло.

Вулович упала в заснеженных горах тогдашней Чехословакии. Она получила тяжелые травмы, среди которых перелом основания черепа и две сломанные ноги.

Через несколько лет после спасения Вулович сказала, что несмотря на аварию она и дальше любит путешествовать и не боится летать.

Как сообщалось, пассажир загоревшегося в Дубае самолета через неделю выиграл в лотерею $1 млн.