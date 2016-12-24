Внучка королевы Британии потеряла ребенка Ребенок стал бы шестым правнуком Елизаветы II.

Зара и Майк Тиндэлл Фото: EPA/UPG

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндэлл лишилась ребенка в результате выкидыша.

Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря Зары и ее мужа Майка.

Второй ребенок супружеской пары стал бы шестым правнуком королевы и герцога Эдинбургского Филиппа.

"К большому сожалению Зара и Майк Тиндэлл потеряли своего ребенка. В это трудное время мы просим всех уважать их частную жизнь", - сказала представительница пары.

Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной и говорили прессе, что очень счастливы по этому поводу.

Букингемский дворец не стал давать комментариев в связи с потерей ребенка.

Дочь принцессы Анны Зара и профессиональный регбист Майк Тиндэлл поженились в 2011 году.