Израиль обвинил США в предательстве Штаты поддержали резолюцию о запрете поселений в Палестине.

Фото: UN Photo/Kim Haughton

Совбез ООН 14 голосами "за" принял резолюцию, которая запрещает Израилю строить новые поселения на палестинских территориях, сообщает агентство Reuters. Изначально предполагалось, что проект резолюции будет провален, поскольку США наложат на него право вето. Однако представитель Соединенных Штатов отказался от этого шага.

Представитель израильского кабинета министров Юваль Штейниц уже назвал решение Вашингтона "предательством". "Это не резолюция против поселений. Это - резолюция против Израиля, против евреев, против государства евреев. США сегодня попросту предали своего единственного союзника на Ближнем Востоке", - заявил он.

Израиль заявил, что не намерен выполнять условия резолюции СБ ООН, и назвал позицию США предательством.

"Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию. Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной", - говорится в официальном сообщении правительства страны.

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на случившееся сообщением в Twitter: "Что касается ООН, то все изменится после 20 января". 20 января — день инаугурации нового главы Белого дома.

Россия голосовала "за" резолюцию.

Документ был выработан и предложен египетской делегацией, но в четверг Каир отозвал его, поддавшись давлению израильского премьера Беньямина Нетаньяху и избранного президента США Дональда Трампа. После самоотвода Египта проект резолюции представили четыре спонсора: Венесуэла, Малайзия, Новая Зеландия и Сенегал. По словам аналитика CFR Эллиотта Адамса, прописанное в резолюции определение израильских поселений как "нарушение международного права" может повлечь за собой тяжелые дипломатические последствия для Израиля.

Поселения израильтян на территории, формально принадлежащей Палестинской автономии, начали появляться после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас насчитывается более 500 поселений, в которых проживает более 500 тыс. израильских граждан.