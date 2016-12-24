В России запретили продажу жидкостей крепостью свыше 25 градусов Исключение составляет парфюмерия и жидкость для мытья стекол.

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В России на 30 дней приостановили продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта до 25 процентов. Исключение составляет парфюмерия и жидкость для мытья стекол. Такое распоряжение издал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает Радио Свобода.

Число жертв массового отравления косметическим средством "Боярышник" в Иркутске

возросло до 75. Всего пострадало 121 человек.

Отравившиеся концентратом "Боярышник" люди начали поступать в больницы Иркутска в прошлые выходные. Выяснилось, что вместо этилового спирта в продукте содержался метиловый. Были задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя.

Иркутские полицейские в ходе рейдов за сутки изъяли 10 тыс. бутылок концентрата для ванн "Боярышник", разлитого в стеклянные бутылки.

Накануне сообщалось, что в России "Валокордин" и "Боярышник" будут продавать по рецепту.