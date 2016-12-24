В районе Алеппо возобновились бомбардировки, - правозащитники Накануне эвакуация из города завершилась.

Фото: EPA/UPG

В районе Алеппо возобновились авиаудары, сообщил базирующийся в Англии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, ссылаясь на информацию, полученную от местных жителей.

По сообщению активистов, удары были нанесены к западу, юго-западу и югу от города, который сирийская армия отбила у повстанцев, передает ВВС.

Информации о жертвах и пострадавших в результате якобы произведенных атак у правозащитников нет.

Если данные центра верны, то авиаудары стали первым проявлением активных боевых действий в районе Алеппо с момента окончания эвакуации из города.

Вечером 22 декабря декабря сирийское государственное телевидение сообщило о завершении эвакуации из Алеппо и двух деревень в провинции Идлиб, которые были заблокированы бойцами оппозиции. Всего за последнюю неделю восточный Алеппо, перешедший под контроль сирийской армии, покинули более 35 тысяч человек.