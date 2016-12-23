Порошенко назначил руководителя Госуправления делами Им стал замглавы ГУД Иван Куцык.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко назначил Ивана Куцика руководителем Государственного управления делами. Об этом говорится в указе президента № 574/2016.

"Назначить Куцика Ивана Марковича руководителем Государственного управления делами", - говорится в указе президента № 574/2016.

Предыдущим указом Порошенко уволил Куцика с поста замруководителя Госуправления делами и отменил свой указ "О временном исполнении обязанностей руководителя Государственного управления делами".

Иван Куцик родился в 1951 году в Черкасской области. Бывший генерал-полковник милиции, первый заместитель руководителя Аппарата ВР Украины. В середине 2000-х в разные годы также был советником президента, премьер-министра, первым заместителем министра Кабмина.

В июне текущего года Порошенко назначил Ивана Куцика заместителем руководителя Госуправления делами.