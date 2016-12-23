Трампу понравилось рождественское письмо Путина "Очень хорошее письмо от Владимира Путина; его мысли так верны".

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Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность менее чем через месяц, получил рождественское письмо от президента России Владимира Путина, и оно ему очень понравилось.

"Очень хорошее письмо от Владимира Путина; его мысли так верны. Я надеюсь, обе стороны смогут жить в соответствии с этими мыслями и нам не придется идти по иному пути", - цитирует заявление администрации Трампа издание The Hill.

В письме, которое прислал Путин говорится о важности сотрудничества между США и Россией.

"Я надеюсь, что после того как Вы займете должность президента Соединенных Штатов Америки, мы, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, сможем предпринять реальные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести наши отношения на международной арене на качественно новый уровень", - написал российский президент.

Стоит отметить также, что в пятницу во время своей итоговой пресс-конференции за год Путин, отвечая на один из вопросов журналистов, отметил упорность Трампа, который "до конца шёл, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит". Он также выразил надежду, что при новом президенте США и Россия смогут выстраивать новые отношения на базе "взаимной симпатии народов друг к другу".

Напомним, что во время президентской кампании в США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала Трампа "куклой", которую бы Путин хотел видеть Путин в Белом доме. Власть США, которую пока что представляют демократы, также обвиняла Россию в попытке повлиять на результаты выборов США. Это якобы делалось с целью обеспечить победу Трампа.