Идентифицированы личности всех погибших в результате теракта в Берлине, - СМИ О гражданах Украины среди них не сообщается.

Фото: EPA/UPG

Личности 12 жертв теракта на новогодней ярмарке в Берлине 19 декабря установлены.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на немецкий журнал "Шпигель".

По информации правоохранительных органов, речь идет о шести мужчинах и шести женщинах. Согласно сообщению, погибли по одной гражданке из Чехии, Италии, Израиля и поляк-водитель грузовика, который был угнан для совершения теракта.

Другие восемь человек имели гражданство Германии.

Среди 45 человек, получивших травмы, оказались граждане Израиля, Испании, Великобритании, Венгрии, Финляндии и Ливана.

Некоторые из них продолжают бороться за свою жизнь. 14 человек остаются в тяжелом состоянии.

Ранее в пятницу посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что информацию о гибели гражданина Украины во время теракта в Берлине 19 декабря подтвердила немецкая полиция. Имя погибшего не сообщалось.

Напомним, 19 декабря в результате наезда грузовика на ярмарку около Мемориальной церкви кайзера Вильгельма погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ). Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала произошедшее в Берлине терактом.

По подозрению в совершении теракта был объявлен в розыск гражданин Туниса Анис Амри, чьи личные документы были найдены в кабине грузовика. В пятницу, 23 декабря, он был застрелен полицейскими в Милане, Италия.