Все публикации — Мир —
США внесли в санкционный список еще 23 российские компании из-за Украины
Официальная информация будет опубликована 27 декабря.
Министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании.
Сообщение об этом распространено в пятницу в порядке уведомления, передает "Интерфакс-Украина".
В список в частности вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также структур в аннексированном Крыму.
Ожидается, что официальная информация об этом будет опубликована в "Федеральном регистре" США 27 декабря.
Напомним, 20 декабря США расширили санкционный список против России из-за продолжающейся агрессии в отношении Украины и оккупации Крыма.