США внесли в санкционный список еще 23 российские компании из-за Украины Официальная информация будет опубликована 27 декабря.

Фото: investigator.org.ua

Министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании.

Сообщение об этом распространено в пятницу в порядке уведомления, передает "Интерфакс-Украина".

В список в частности вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также структур в аннексированном Крыму.

Ожидается, что официальная информация об этом будет опубликована в "Федеральном регистре" США 27 декабря.

Напомним, 20 декабря США расширили санкционный список против России из-за продолжающейся агрессии в отношении Украины и оккупации Крыма.