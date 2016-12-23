Спецтема Россия Лужков назвал "полным бредом" сообщения о клинической смерти У экс-мэра Москвы диагностировали небольшое воспаление правого легкого.

Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал "полным бредом" сообщения о своей клинической смерти.

Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

"Все эти разговоры о клинической смерти - полный бред и неправда", - сказал экс-мэр.

Лужков сообщил, что у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

23 декабря "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщил, что Лужков был экстренно госпитализирован, и врачи вывели его из состояния клинической смерти. Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг эту информацию.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ. После этого, по словам Садовничего, Лужков отправился в больницу.